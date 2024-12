Polícia prende 5 suspeitos por execução no Aeroporto de Guarulhos Cinco suspeitos de envolvimento na execução do delator do Primeiro Comando da Capital (PCC) Vinicius Gritzbach, morto no Aeroporto... Revista Oeste|Do R7 07/12/2024 - 12h08 (Atualizado em 07/12/2024 - 12h08 ) twitter

Antônio Vinícius Lopes Gritzbach foi assassinato no aeroporto de Guarulhos

Cinco suspeitos de envolvimento na execução do delator do Primeiro Comando da Capital (PCC) Vinicius Gritzbach, morto no Aeroporto de Guarulhos em 8 de novembro, foram presos entre a noite da sexta-feira 6 e a madrugada deste sábado, 7.

