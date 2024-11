PR: tribunal paga R$ 27 mi em penduricalhos a juízes às vésperas de eleição na Corte PR: tribunal paga R$ 27 mi em penduricalhos a juízes às vésperas de eleição na Corte Revista Oeste|Do R7 08/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h10 ) twitter

Luiz Keppen, presidente do TJPR

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) deve eleger na próxima segunda-feira, 11, o novo presidente e a mesa diretora da Corte para um mandato de dois anos. Em meio a uma disputa acirrada, o atual presidente da Corte, Luiz Keppen, que não concorre à reeleição mas apoia a candidatura do desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, decidiu liberar o pagamento de penduricalhos milionários a juízes e desembargadores do Paraná — os eleitores dessa disputa.

