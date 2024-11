Prêmio da Mega-Sena acumula e pode chegar a R$ 42 milhões O resultado da Mega-Sena 2786 com prêmio de R$ 33.761.273,32 milhões foi divulgado nesta quarta-feira 16, em São Paulo. Ninguém acertou... Revista Oeste|Do R7 17/10/2024 - 09h48 (Atualizado em 17/10/2024 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O resultado da Mega-Sena 2786 com prêmio de R$ 33.761.273,32 milhões foi divulgado nesta quarta-feira 16, em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 42 milhões no próximo sorteio, previsto para sábado 19. Confira os números sorteados: 06 - 11 - 17 - 20 - 40 -51. A extração ocorreu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O mesmo local vai sediar o concurso 2787, no sábado 19. Apostadores de todo o país poderão acompanhar o evento novamente pelo canal da Caixa Econômica Federal, no YouTube, a partir das 20 horas. Saiba onde apostar As apostas para o próximo concurso podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal, no site ou pelo aplicativo Loterias Caixa, até as 19 horas do dia do sorteio (uma hora antes do evento). O valor da aposta mais econômica é de R$ 5 para o cupom com seis dezenas. A participação nos sorteios é restrita a pessoas maiores de 18 idade. Prêmio sorteado nesta quarta-feira, 16, ultrapassava os R$ 33,7 milhões | Foto: Reprodução/YouTube Quais as chances de ganhar na Mega-Sena De acordo com a Caixa, a probabilidade de acertar as seis dezenas da Mega-Sena com uma aposta simples é de 1 em mais de 50 milhões. Por uma questão de lógica matemática, aumentar a quantidade de números apostados melhora as chances. Contudo, o custo da aposta também cresce proporcionalmente. O bilhete com 7 números custa R$ 35 e dá ao apostador 1 chance em 7,1 milhões de possibilidades, segundo o site da Caixa. Já uma aposta com 8 números sai por R$ 140 e aumenta as chances de 1 para 1,7 milhões de combinações. O que fazer com o prêmio da Mega-Sena Ao ganhar um prêmio da Mega-Sena, o apostador tem a oportunidade de usufruir do dinheiro de diversas maneiras. Entre as alternativas mais comuns estão: Pagar dívidas; Realizar uma viagem dos sonhos; Estudar; Ajudar a sua família e amigos. Outra opção é fazer um investimento financeiro. Os valores pagos pelos prêmios da Mega-Sena, quando bem aplicados, geralmente permitem ao apostador obter uma renda mensal comparada a uma ótima aposentadoria. + Leia mais notícias de Brasil na Oeste O post Ninguém acerta o concurso 2786 da Mega-Sena; prêmio acumulado pode ir a R$ 42 milhões apareceu primeiro em Revista Oeste.