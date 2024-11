Previsão de chuvas intensas no Centro-Oeste até o final da semana Na segunda metade de outubro, a chuva deve voltar a algumas regiões do Brasil — principalmente no Centro-Oeste, depois de um período... Revista Oeste|Do R7 17/10/2024 - 09h48 (Atualizado em 17/10/2024 - 09h48 ) twitter

Na segunda metade de outubro, a chuva deve voltar a algumas regiões do Brasil — principalmente no Centro-Oeste, depois de um período de estiagem. A previsão do tempo elaborada pelo site especializado Meteored mostra que a chuva, de moderada a forte, deve atingir as capitais entre esta quarta-feira, 16, e o sábado 19. A manhã desta quinta-feira, 17, terá muita nebulosidade e chuva no norte de Goiás. As instabilidades devem se mover para o centro ao longo do dia, incluindo o Distrito Federal. À tarde, o calor e a alta umidade devem favorecer a formação de chuva em grande parte da região, como o leste de Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal e o norte de Mato Grosso do Sul. + Leia mais notícias do Brasil em Oeste A intensidade da chuva deve diminuir na noite da quinta-feira, em Goiás, para se concentrar no centro-leste de Mato Grosso, deslocando-se para a metade oeste durante a madrugada da sexta-feira 18. A previsão do tempo mostra que são esperadas instabilidades no oeste e no norte de Mato Grosso do Sul. Já à tarde, as chuvas se espalham pelo Centro-Oeste, incluindo o centro-sul e o centro-leste de Mato Grosso, Goiás e a metade leste de Mato Grosso do Sul. A manhã desta quinta-feira, 17, terá muita nebulosidade e chuva no norte de Goiás. As instabilidades devem se mover para o centro ao longo do dia, incluindo o Distrito Federal | Foto: Divulgação/Meteored À tarde, o calor e a alta umidade devem favorecer a formação de chuva em grande parte da região, como o leste de Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal e o norte de Mato Grosso do Sul | Foto: Divulgação/Meteored Conforme o site especializado Meteored, espera-se que a chuva, de moderada a forte, atinja as capitais entre esta quarta-feira, 16, e o sábado 19 | Foto: Divulgação/Meteored Tempestades à vista, mostra a previsão do tempo A previsão do tempo indica chuva de forte intensidade, possivelmente acompanhadas de tempestades, raios e trovoadas em grande parte da região, na tarde da sexta-feira. À noite, as chuvas ocorrem especificamente no norte de Mato Grosso, no noroeste de Mato Grosso do Sul e no extremo norte e sul de Goiás. À noite, as chuvas ocorrem especificamente no norte de Mato Grosso, no noroeste de Mato Grosso do Sul e no extremo norte e sul de Goiás | Foto: Divulgação/Meteored No começo da manhã do sábado, espera-se precipitações isoladas no leste de Mato Grosso, no extremo sul de Mato Grosso do Sul e no centro de Goiás. Durante a tarde, essas instabilidades devem se espalhar por grande parte do Centro-Oeste, semelhante ao dia anterior. No centro de Mato Grosso, os acumulados devem variar entre 70 milímetros e 90 milímetros, podendo chegar a 100 milímetros em alguns municípios até o fim da noite do sábado | Foto: Divulgação/Meteored Até o fim do sábado, a previsão é de chuva em toda a Região Centro-Oeste, o que deve aliviar o calor. Em Goiás, os maiores acumulados são esperados na metade norte, entre 70 milímetros e 80 milímetros. Em Mato Grosso do Sul, os volumes não devem ultrapassar 60 milímetros. No centro de Mato Grosso, os acumulados devem variar entre 70 milímetros e 90 milímetros, podendo chegar a 100 milímetros em alguns municípios até o fim da noite do sábado. Em Mato Grosso do Sul, os volumes não devem ultrapassar 60 milímetros | Foto: Divulgação/Meteored A expectativa é que a chuva persista no Centro-Oeste, na segunda quinzena de outubro, possivelmente com a companhia de tempestades severas no começo da próxima semana. https://www.youtube.com/watch?v=CFYsqKoXjUU O post Chuva atinge o Centro-Oeste até o fim desta semana; veja a previsão do tempo apareceu primeiro em Revista Oeste.