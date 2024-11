Previsão de chuvas para esta semana no Brasil Depois das chuvas registradas na última semana no Brasil, o Meteored prevê mais uma semana com precipitações em boa parte do país,... Revista Oeste|Do R7 14/10/2024 - 14h49 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Depois das chuvas registradas na última semana no Brasil, o Meteored prevê mais uma semana com precipitações em boa parte do país, especialmente na Região Sul, Centro-Oeste, Norte e interior do Nordeste. No entanto, o Sudeste verá uma redução no potencial de precipitação na maior parte da região. + Leia mais notícias de Brasil em Oeste Região Sul Nesta segunda-feira, 14, o tempo fica firme em grande parte do Sul. Ventos causados por uma massa de ar frio no oceano vão levar umidade para o leste de Santa Catarina e Paraná. A região fica nublada, com possibilidade de chuva fraca ou chuvisco, mas com longos períodos de tempo seco e até sol entre nuvens. No Rio Grande do Sul, as pancadas de chuva começam à tarde, no oeste, e atingem o leste, incluindo Porto Alegre, durante a noite. A porção central deve ter chuvas de intensidade moderada, enquanto o oeste pode enfrentar chuva forte com trovoadas. Na terça-feira, as chuvas atingem o Rio Grande do Sul e também o leste de Santa Catarina e Paraná | Foto: Reprodução/Meteored Nesta terça-feira, 15, as chuvas vão se intensificar no Rio Grande do Sul desde a madrugada, com precipitações mais fortes no oeste, sul e Campanha. No Norte do Estado, as chuvas serão isoladas, e o tempo começará a melhorar no meio da tarde. No leste de Santa Catarina e Paraná, o tempo continua nublado, com chuvas fracas pela manhã e pancadas à tarde nas áreas oeste e sul. Na quarta-feira 16, a nebulosidade será variável em toda a região. O litoral e o centro-leste ficam com o tempo mais fechado pela manhã, e as chuvas se concentram no meio-oeste catarinense e sul do Paraná. As chuvas mais intensas ocorrem no início da semana na Região Sul, com acumulados que não devem ultrapassar 50 mm até sexta-feira | Foto: Reprodução/Meteored Pancadas de chuvas no oeste do Rio Grande do Sul Na quinta-feira 17, o tempo fica mais firme, porém com nebulosidade no leste, do Rio Grande do Sul ao leste do Paraná. No período da tarde, a formação de instabilidades na Argentina deve levar pancadas de chuva para o oeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na sexta-feira 18, a nebulosidade aumenta em quase toda a Região Sul, com chuvas fortes à tarde em Santa Catarina e no Paraná, exceto nas áreas litorâneas e no norte do Rio Grande do Sul. Região Sudeste Na maior parte do Sudeste, o tempo fica firme durante a semana, com exceção do leste de São Paulo e Rio de Janeiro, onde o tempo nublado e a possibilidade de chuvas fracas predominam na segunda-feira. Nas demais áreas, especialmente no Triângulo Mineiro e no noroeste de São Paulo, há alerta para pancadas de chuva forte na terça-feira 15. Na quarta-feira 14, essas pancadas se estendem para o norte de Minas Gerais, o que deve continuar até a próxima sexta-feira, 18. As chuvas mais intensas no Sudeste ocorrem nas áreas próximas ao Centro-Oeste | Foto: Reprodução/Meteored Região Centro-Oeste O Centro-Oeste deve ter precipitações isoladas e tempestades localizadas, especialmente em Mato Grosso, Goiás e no norte e oeste de Mato Grosso do Sul. As chuvas mais intensas ocorrem entre quarta-feira e sexta-feira. Pancadas de chuvas isoladas na Região Norte O Norte pode registrar pancadas isoladas no início da semana, principalmente no Acre, no Amazonas, em Rondônia e no sul do Pará. Entre quarta-feira e sexta-feira, as chuvas se concentram no sul do Amazonas, de Rondônia, sul do Pará e Tocantins. Região Nordeste O tempo fica instável no leste da Bahia com chuvas mais fortes no início da semana. Na terça-feira, as chuvas alcançam o interior do Nordeste, ganhando intensidade e abrangência ao longo dos dias. A faixa norte da região, no entanto, permanece sem previsão de chuva. O post Chuvas se espalham pelo Brasil nesta semana; veja a previsão apareceu primeiro em Revista Oeste.