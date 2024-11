Previsão do tempo: domingo deve ter frio e chuva Previsão do tempo: domingo deve ter frio e chuva Revista Oeste|Do R7 10/11/2024 - 06h28 (Atualizado em 10/11/2024 - 06h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo

A previsão do tempo para este domingo, 10, indica possibilidade de pancadas de chuva para uma faixa que cobre a maior parte do Norte, partes do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Para o Sul, não há previsão de chuvas neste domingo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Governo de São Paulo processa Enel por apagões em 2023 e 2024

Escola pública de São Paulo é multada em R$ 44 mil por barulho dos alunos

JBS fez pagamentos milionários a advogado envolvido em venda de sentenças, diz revista