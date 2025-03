Previsão do tempo para março: calor extremo e chuvas abaixo da média Março marca o começo do outono meteorológico. Este mês de transição traz mudanças graduais no clima, com redução das temperaturas... Revista Oeste|Do R7 01/03/2025 - 06h45 (Atualizado em 01/03/2025 - 06h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão de chuva

Março marca o começo do outono meteorológico. Este mês de transição traz mudanças graduais no clima, com redução das temperaturas e aumento das chuvas em algumas regiões. No entanto, o calor extremo ainda é uma preocupação. O site Meteored divulgou a previsão do tempo nesta sexta-feira, 28.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as previsões para março!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Estudante de Direito é investigada por desviar dinheiro da formatura para apostar no ‘Jogo do Tigrinho’

Brasil pode chegar a quase 9 mil pessoas com mais de 100 anos

Paraná vence disputa judicial e assume posse de área das Cataratas do Iguaçu