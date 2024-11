Previsão do tempo: sol e chuvas no Sul do Brasil Nesta quinta-feira, 17, o site especializado Meteored divulgou a previsão do tempo para o Sul do Brasil. Durante o fim de semana, a... Revista Oeste|Do R7 17/10/2024 - 21h48 (Atualizado em 17/10/2024 - 21h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quinta-feira, 17, o site especializado Meteored divulgou a previsão do tempo para o Sul do Brasil. Durante o fim de semana, a região deve ter períodos de sol, céu nublado e chuvas em algumas áreas. + Leia mais notícias do Brasil em Oeste Na sexta-feira 18, entre o fim da manhã e o começo da tarde, o Rio Grande do Sul terá céu encoberto. No centro-oeste de Santa Catarina, por sua vez, chuvas fracas são previstas. O oeste do Paraná pode enfrentar chuvas intensas, com raios e trovoadas. No Rio Grande do Sul, chuviscos pontuais podem ocorrer, principalmente na área central do Estado. Durante a tarde e o começo da noite, no entanto, as instabilidades devem diminuir, mas a nebulosidade persistirá na Região Sul — exceto no extremo sul do Rio Grande do Sul. Esperam-se chuviscos pontuais na faixa leste de Santa Catarina e do Paraná. A previsão do tempo para sábado No sábado 19, a intensidade das chuvas diminui, e o tempo começa a abrir em partes do Rio Grande do Sul, especialmente no oeste do Estado. No sábado 19, a intensidade das chuvas diminui, e o tempo começa a abrir em partes do Rio Grande do Sul | Foto: Reprodução/Freepik Entre o fim da manhã e o começo da tarde, as instabilidades vão aumentar no Paraná, com previsão de chuvas moderadas a fortes no norte e no centro-oeste. Em Santa Catarina, chuvas leves são esperadas na faixa leste. Expectativa de melhora no clima Na tarde do sábado, o céu deve aparecer no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e no Paraná. Enquanto isso, a nebulosidade vai se concentrar na faixa litorânea da Região Sul e vai permanecer assim ao longo da noite. O tempo se estabiliza, mas com períodos nublados no leste, desde o litoral norte do Rio Grande do Sul até o leste do Paraná. Pode ocorrer chuva leve ou chuviscos esparsos durante o dia, sem acumulados significativos. No Paraná, entre o fim da manhã e o início da tarde, as instabilidades vão aumentar, com previsão de chuvas moderadas a fortes no norte e centro-oeste | Foto: Reprodução/Freepik No domingo 20, as temperaturas máximas previstas nas capitais do Sul são: Porto Alegre 26°C, Florianópolis 24°C e Curitiba 21°C. Na segunda-feira 21, a previsão do tempo é semelhante à do dia anterior, com pouca ou nenhuma chuva. O tempo se manterá firme no Rio Grande do Sul e no centro-oeste de Santa Catarina. O post Sol e chuvas: veja a previsão do tempo para o fim de semana no Sul do Brasil apareceu primeiro em Revista Oeste.