Próximo sorteio da Mega-Sena pode mudar sua vida

A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Para o próximo sorteio, o prêmio estimado é de R$ 35 milhões. As atenções dos apostadores devem se voltar agora para o sorteio do concurso 2786. Em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida, neste sábado, 12, a Caixa Econômica Federal adiou o concurso e alterou as datas das extrações. Assim, o próximo sorteio será nesta quarta-feira, 16, às 20 horas. Leia mais notícias de Economia na Oeste O evento vai ocorrer no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do mesmo dia, tanto nas Lotéricas da Caixa quanto pela internet. No sorteio anterior, 39 apostas acertaram a Quina. Cada uma levou R$ 86.257,83. Os 3.176 apostadores que acertaram a Quadra obtiveram prêmios de R$ 1.513,15. Os números sorteados na sexta-feira 11 foram: 20 - 27 - 48 - 50 - 57 - 59. O Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo: local do sorteio nesta quarta-feira, 16 | Fotomontagem: Loterias da Caixa/Divulgação Quanto rendem os R$ 35 milhões da Mega-Sena; veja simulações Quem acertar sozinho os seis números do próximo concurso da Mega-Sena poderá obter uma renda mensal mínima superior a R$ 200 mil. Para isso, basta aplicar os R$ 35 milhões em qualquer uma das modalidades mais conservadoras do mercado. A partir de simulações, confira quais seriam as possíveis rentabilidades mensais: Poupança: R$ 200.555,00/mês CDB (100% do CDI): R$ 241.000,00/mês Tesouro Selic 2029: R$ 247.500,00/mês O que daria para comprar com o valor do prêmio 1 jato Phenon 300 1 apartamento próximo à Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo 1 iate Ferreti 850 (250m²) 4 Ferrari SF90 Spider 547 Renault/Kwid 7.000 passagens de ida e volta entre São Paulo e Nova York Leia também: "Justiça nega pagamento de prêmio a homem que teve bilhete furtado" O post Mega-Sena: próximo prêmio vai sortear R$ 35 milhões; veja quanto rende apareceu primeiro em Revista Oeste.