Quadrilha é Denunciada por Roubo a Secretário no RJ O Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro denunciou, nesta semana, uma quadrilha por envolvimento no roubo de R$ 10,4 mil e pertences... Revista Oeste|Do R7 27/08/2024 - 17h22 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Adilson Faria, secretario de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação / Ernesto Carriço/Governo do Rio

O Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro denunciou, nesta semana, uma quadrilha por envolvimento no roubo de R$ 10,4 mil e pertences pessoais do secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro, Adilson Faria.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste



• Ministério Público denuncia quadrilha por roubar R$ 10,4 mil de secretário no RJ

• Temperaturas negativas atingem 27 cidades em Santa Catarina

• Jornalista Breno Altman é condenado à prisão por injúria a representantes da comunidade judaica