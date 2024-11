Quem é o motorista que morreu em execução do PCC no Aeroporto de Guarulhos Quem é o motorista que morreu em execução do PCC no Aeroporto de Guarulhos Revista Oeste|Do R7 10/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 10/11/2024 - 15h29 ) twitter

Celso Novais e seus filhos

Celso Araujo Sampaio de Novais, motorista de aplicativo de 41 anos, foi uma das vítimas fatais do ataque do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Aeroporto de Guarulhos, na sexta-feira 8. Ele foi atingido por um disparo de fuzil nas costas e faleceu no sábado 9, depois de ser internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral de Guarulhos.

