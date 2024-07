Revista Oeste |Do R7

Relatório da ONU aponta aumento da fome no Brasil O documento produzido por cinco agências da entidade analisou estatísticas de 2021 a 2023. De acordo com o relatório da ONU, a fome...

O documento produzido por cinco agências da entidade analisou estatísticas de 2021 a 2023. De acordo com o relatório da ONU, a fome atinge 8,4 milhões de pessoas no Brasil, evidenciando um preocupante cenário de insegurança alimentar no país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.