Resgate em Copacabana: Banhistas em Perigo nas Ondas Agitadas Ao menos cem pessoas que praticavam stand-up paddle, uma modalidade de esporte com prancha, nas proximidades do Forte de Copacabana...

Ao menos cem pessoas que praticavam stand-up paddle, uma modalidade de esporte com prancha, nas proximidades do Forte de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, precisaram ser resgatadas na manhã desta sexta-feira, 23. O resgate ocorreu depois dos banhistas serem arrastados contra as pedras do Posto 6.

