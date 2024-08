Responsabilidade das Concessionárias: STJ Decide sobre Acidentes com Animais em Rodovias Sede do STJ, em Brasília: decisão dos 11 ministros foi unânime pela responsabilidade das concessionárias | Foto: Divulgação/STJ Nesta... Revista Oeste|Do R7 22/08/2024 - 15h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 15h31 ) ‌



Sede do STJ, em Brasília: decisão dos 11 ministros foi unânime pela responsabilidade das concessionárias

Nesta quarta-feira, 21, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que as concessionárias de rodovias são responsáveis por acidentes com animais domésticos nas pistas de rodagem. Assim, as empresas estarão sujeitas à condenação e ao pagamento de indenização às vítimas por danos morais e materiais.

