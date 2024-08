Revolução na Perícia: Técnica Brasileira Garante Autenticidade de Obras de Arte A Polícia Civil do Rio de Janeiro é pioneira no Brasil ao usar uma técnica que permite aos peritos identificar se uma obra é verdadeira...

A Polícia Civil do Rio de Janeiro é pioneira no Brasil ao usar uma técnica que permite aos peritos identificar se uma obra é verdadeira ou falsa. Trata-se de um scanner capaz de detectar os mínimos detalhes. As informações são do SBT News.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.