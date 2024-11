Risco de tempestades severas se espalha pelo Brasil Risco de tempestades severas se espalha pelo Brasil Revista Oeste|Do R7 28/11/2024 - 06h28 (Atualizado em 28/11/2024 - 06h28 ) twitter

Mapa de chuvas para sexta-feira

O mês de novembro termina com alertas de chuvas intensas e tempestades nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Uma frente fria se aproximou do Sul nesta quarta-feira, 27, e trouxe instabilidades aos Estados da região nesta quinta-feira, 28, conforme informou o site Meteored.

