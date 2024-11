RS: drone pode ter levado arma usada para matar criminoso em penitenciária RS: drone pode ter levado arma usada para matar criminoso em penitenciária Revista Oeste|Do R7 26/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h10 ) twitter

Penitenciária Estadual de Canoas

As polícia do Rio Grande do Sul suspeita que bandidos utilizaram um drone para levar uma arma para dentro da Penitenciária Estadual de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O revólver foi usado para assassinar, no sábado 23, Jackson Peixoto Rodrigues, de 41 anos. Ele era líder da facção criminosa Família do Sul.

