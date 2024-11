Santa Catarina reivindica 490 hectares do Paraná depois de revisão geográfica Santa Catarina reivindica 490 hectares do Paraná depois de revisão geográfica Revista Oeste|Do R7 13/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 13/11/2024 - 14h11 ) twitter

Técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) checaram o erro

O Estado de Santa Catarina apresentou um relatório de revisão da divisa com o Paraná, no qual identifica uma área de 490 hectares que poderia ser incorporada ao território catarinense. A área em questão, de aproximadamente 5 km², fica entre os municípios de Garuva (SC) e Guaratuba (PR), no litoral dos Estados.

