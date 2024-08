São Paulo Enfrenta Frio Extremo e Monta Abrigo para os Vulneráveis Em decorrência do frio extremo na cidade de São Paulo, a Defesa Civil do Estado decidiu montar um abrigo para receber moradores de... Revista Oeste|Do R7 12/08/2024 - 00h06 (Atualizado em 12/08/2024 - 00h06 ) ‌



Em decorrência do frio extremo na cidade de São Paulo, a Defesa Civil do Estado decidiu montar um abrigo para receber moradores de rua. São 100 leitos disponíveis no espaço estruturado na Estação Pedro II, localizado no centro da capital.

