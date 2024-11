São Paulo enfrentará frio e garoa até sábado, e o calor voltará na segunda-feira São Paulo enfrentará frio e garoa até sábado, e o calor voltará na segunda-feira Revista Oeste|Do R7 22/11/2024 - 12h09 (Atualizado em 22/11/2024 - 12h09 ) twitter

São Paulo terá frente fria chegando com garoa

Uma frente fria que alcançou o litoral do Estado de São Paulo mantém o clima instável na capital paulista nos próximos dias, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura. A chegada dessa massa de ar frio, em direção ao interior do Estado, provoca chuva leve e redução nas temperaturas.

