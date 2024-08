São Paulo Registra Frio Intenso: 7ºC Marcam o Dia Frio também foi intenso na manhã desta terça-feira, 13, em outras áreas do Estado | Foto: Divulgação/Fotos Públicas A cidade de São... Revista Oeste|Do R7 13/08/2024 - 10h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 10h06 ) ‌



Frio também foi intenso na manhã desta terça-feira, 13, em outras áreas do Estado | Foto: Divulgação/Fotos Públicas

A cidade de São Paulo amanheceu com frio de cerca de 7°C nesta terça-feira, 13, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. Essa é a segunda menor temperatura do ano até agora.

