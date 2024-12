Suspeitos de relação com morte de delator do PCC são soltos em menos de 24 horas Dois dos homens presos sob suspeita de participação no assassinato do empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, o delator do Primeiro... Revista Oeste|Do R7 07/12/2024 - 22h08 (Atualizado em 07/12/2024 - 22h08 ) twitter

Dois dos homens presos sob suspeita de participação no assassinato do empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, o delator do Primeiro Comando da Capital (PCC) fuzilado na área de desembarque do Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, foram soltos por volta das 15h deste sábado, 7, menos de 24 horas após sua detenção.

Para saber mais sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Brasil.

