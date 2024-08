Suspensão de Mega Projeto Chinês em Mataraca: Entenda o Caso O investimento, que era 120 vezes maior que o PIB da Paraíba, levantou questões e foi investigado pelo Ministério Público da Paraíba... Revista Oeste|Do R7 09/08/2024 - 20h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 20h36 ) ‌



O investimento, que era 120 vezes maior que o PIB da Paraíba, levantou questões e foi investigado pelo Ministério Público da Paraíba | Foto: Reprodução/Twitter/X/@parlamentopb

Mataraca, um município da Paraíba, com cerca de 8,3 mil habitantes, estava prestes a se transformar com um investimento chinês de R$ 9 trilhões. No entanto, o projeto foi cancelado depois de surgirem suspeitas de irregularidades nas negociações.

