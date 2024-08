Tempestade à Vista: Ciclone Extratropical Ameaça o Sul do Brasil O site MetSul Meteorologia alertou, nesta quarta-feira, 7, para a chegada de um ciclone extratropical no Brasil. Esse fenômeno deve... Revista Oeste|Do R7 08/08/2024 - 06h16 (Atualizado em 08/08/2024 - 06h16 ) ‌



Pessoas se protegem do frio em Porto Alegre

O site MetSul Meteorologia alertou, nesta quarta-feira, 7, para a chegada de um ciclone extratropical no Brasil. Esse fenômeno deve trazer ventos fortes e intensificar a frente fria no Rio Grande do Sul, no fim desta semana.

