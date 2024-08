Tempestade à Vista: Ciclone Extratropical Ameaça o Sul do Brasil Uma massa de ar polar manteve o tempo frio e ensolarado no Sul do Brasil nas últimas semanas. Contudo, essa situação mudará nos próximos... Revista Oeste|Do R7 28/08/2024 - 06h11 (Atualizado em 28/08/2024 - 06h11 ) ‌



Apesar das temperaturas baixas, o Climatempo não prevê chuvas em São Paulo até o final da primeira quinzena de setembro | Wirestock/Freepik

Uma massa de ar polar manteve o tempo frio e ensolarado no Sul do Brasil nas últimas semanas. Contudo, essa situação mudará nos próximos dias. Haverá a formação de um ciclone extratropical, que trará chuvas intensas e ventos fortes, especialmente para o Rio Grande do Sul.

