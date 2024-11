Tempestades à vista: Brasil se prepara para chuvas intensas A recente alteração na circulação dos ventos trouxe chuvas significativas às regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. A primeira quinzena... Revista Oeste|Do R7 18/10/2024 - 06h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 06h28 ) twitter

A recente alteração na circulação dos ventos trouxe chuvas significativas às regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. A primeira quinzena de outubro foi marcada por uma seca extrema, com níveis de umidade abaixo de 10% e temperaturas que atingiram os 43°C. De acordo com a empresa Climatempo, o cenário mudou com a chegada de umidade, o que desencadeou tempestades no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e em áreas no interior de São Paulo e Minas Gerais. + Leia mais notícias de Brasil em Oeste Goiás foi um dos Estados mais afetados, com volumes expressivos de precipitação. Somente na terça-feira 15, cidades como Goianésia contabilizaram 80 mm de chuva em poucas horas. Pires do Rio (GO) e São Miguel do Araguaia (GO) também enfrentaram fortes chuvas, com acumulados de quase 75 mm e aproximadamente 59 mm. Em 15 dias, Aparecida de Goiânia (GO) e Pirenópolis (GO) acumularam 173 mm e 182 mm, superando a média normal para outubro. Em Mato Grosso, a cidade de Sinop registrou 49 mm de chuva em apenas uma hora, durante a noite de terça-feira. Com a continuidade da chuva ao longo da noite, o total acumulado chegou a 74 mm. Chuvas no Centro-Oeste As instabilidades devem se mover para o centro do país ao longo do dia, incluindo o Distrito Federal | Foto: Dirceu Portugal/FotoArena/Estadão Conteúdo No Distrito Federal, Brasília foi outra região que registrou volumes significativos. Na noite de segunda-feira 14, quase 60 mm de precipitação foram registrados, e nas 24 horas seguintes, o acumulado chegou a 66,7 mm — quase metade do volume médio de chuvas esperado para outubro. Mato Grosso do Sul também viu um aumento considerável nos níveis de precipitação durante a primeira quinzena de outubro. Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais mostram que Campo Grande já acumulou quase 64 mm de chuva, enquanto Dourados registrou 78 mm. No Triângulo Mineiro, as cidades de Campina Verde e Uberlândia tiveram acumulados de chuva de 82,8 mm e 86 mm, respectivamente, em 15 dias. No Estado de São Paulo, a precipitação da primeira quinzena de outubro já ultrapassou os 80 mm em várias localidades. São Paulo enfrenta tempestades São Paulo registrou ventanias de 108 km/h na última sexta-feira — 11/10/2024 | Foto: Reprodução/Redes sociais Grande parte dessa chuva ocorreu depois da passagem de uma frente fria no fim da semana passada. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que, em 15 dias, choveu 94,2 mm em Mococa (SP), 117,5 mm em Cajuru (SP), e 92,8 mm em Cássia dos Coqueiros (SP). Na região de Campinas (SP), foram registrados 82,5 mm, enquanto Monte Mor (SP) e Hortolândia (SP) tiveram 85,2 mm e 78 mm, respectivamente. Porto Feliz (SP) acumulou cerca de 91 mm, e Itaóca (SP), no extremo sul do Estado, recebeu 93,4 mm em 15 dias. O corredor de umidade que se formou entre o Norte, o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil na última semana continua ativo. O fenômeno traz previsões de chuvas intensas para os próximos dias em diversos Estados dessas regiões. Além disso, alguns Estados do Nordeste, como partes do Maranhão, da Bahia e do Piauí, também devem enfrentar fortes chuvas. Até domingo 20, são esperadas pancadas de chuva e episódios de chuva forte, que podem ou não ser acompanhadas de ventos fortes, nos Estados do Centro-Oeste, além de partes do Pará e do Tocantins. https://www.youtube.com/watch?v=n9uMe7FkIVQ Confira a previsão do tempo para as capitais nesta sexta-feira, 17: Norte: Rio Branco: céu nublado com chuvas esparsas; máxima de 30°C; Macapá: pancadas de chuva à tarde; máxima de 32°C; Manaus: nublado com chuvas ao longo do dia; máxima de 31°C​; Belém: nublado com chances de chuva; máxima de 31°C; Porto Velho: céu encoberto, pancadas de chuva; máxima de 29°C; Boa Vista: parcialmente nublado, possibilidade de chuvas isoladas; máxima de 33°C; e Palmas: céu limpo, muito calor; máxima de 39°C. Nordeste: Maceió: ensolarado, poucas nuvens; máxima de 30°C; Salvador: ensolarado com algumas nuvens; máxima de 29°C; Fortaleza: céu claro, calor intenso; máxima de 32°C; São Luís: nublado com pancadas de chuva; máxima de 31°C; João Pessoa: ensolarado, com temperaturas amenas; máxima de 29°C; Recife: ensolarado com possibilidade de chuvas rápidas; máxima de 30°C; Teresina: céu aberto e muito quente; máxima de 37°C; Natal: céu limpo e tempo seco; máxima de 31°C; e Aracaju: ensolarado com algumas nuvens; máxima de 30°C. Centro-Oeste: Brasília: céu parcialmente nublado, chuvas esparsas; máxima de 29°C; Goiânia: pancadas de chuva à tarde; máxima de 32°C; Cuiabá: sol forte e calor; máxima de 38°C; e Campo Grande: parcialmente nublado com chuvas isoladas; máxima de 34°C. Sudeste: Belo Horizonte: parcialmente nublado, possibilidade de chuvas; máxima de 27°C; Vitória: sol com algumas nuvens, chance de chuvas rápidas; máxima de 30°C; Rio de Janeiro: nublado com chuvas isoladas à tarde; máxima de 29°C; e São Paulo: nublado com pancadas de chuva à tarde; máxima de 25°C. Sul: Curitiba: céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas; máxima de 24°C; Porto Alegre: ensolarado, temperaturas amenas; máxima de 26°C; e Florianópolis: sol entre nuvens, pancadas de chuva no fim da tarde; máxima de 28°C. O post Chuvas intensas atingem o Brasil nos próximos dias apareceu primeiro em Revista Oeste.