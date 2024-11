Tempestades à vista: ciclone extratropical se aproxima do Brasil Na próxima quinta-feira, 24, a formação de um ciclone extratropical sobre o Uruguai trará ventos fortes e tempestades para diversas... Revista Oeste|Do R7 22/10/2024 - 06h27 (Atualizado em 22/10/2024 - 06h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na próxima quinta-feira, 24, a formação de um ciclone extratropical sobre o Uruguai trará ventos fortes e tempestades para diversas regiões do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul. O fenômeno meteorológico, que começará a se desenvolver já na quarta-feira 23, será impulsionado pela interação de ventos quentes, vindos do interior do continente, e uma área de baixa pressão próxima à superfície, conhecida como "cavado invertido". Com a passagem de um cavado em níveis médios da atmosfera, por volta de 5 km de altitude, e a presença de ventos difluentes em altos níveis (cerca de 10 km de altura), o ciclone se intensificará rapidamente durante a madrugada da quinta-feira. A expectativa é que seu centro atinja o Uruguai ao meio-dia, com uma pressão mínima de aproximadamente 993 hPa, de modo a causar rajadas de vento de até 80 km/h na região central do Rio Grande do Sul. O percurso do ciclone O ciclone deve se deslocar rapidamente em direção ao oceano, o que deve intensificar os ventos ao longo do litoral entre a madrugada e a manhã da sexta-feira 25. De acordo com os modelos meteorológicos do site especializado Meteored, as rajadas poderão atingir até 83 km/h desde o sul do Rio Grande do Sul até o sul de Santa Catarina. Rajadas de vento devem atingir o Rio Grande do Sul por volta do meio-dia da quinta-feira | Foto: Divulgação/Meteored Na serra gaúcha, os ventos também serão intensos, com previsões de rajadas superiores a 95 km/h nas regiões mais altas do nordeste do Rio Grande do Sul, próximo à divisa com Santa Catarina, especialmente no fim da madrugada da sexta-feira. Além dos fortes ventos, a aproximação da frente fria associada ao ciclone provocará instabilidade no Rio Grande do Sul na tarde da quinta-feira. A interação entre o ar frio da frente fria e o ar quente que chega do interior do país criará condições favoráveis para tempestades severas, principalmente no centro-leste do Estado. Em Porto Alegre, são esperados temporais com chuva intensa e frequentes raios. Além dos fortes ventos, a aproximação da frente fria associada ao ciclone provocará instabilidade no Rio Grande do Sul, na tarde da quinta-feira | Foto: Divulgação/Meteored Enquanto o ciclone avança para o oceano, a frente fria continuará a se mover em direção ao Sudeste. Entre a noite da quinta-feira e a madrugada da sexta-feira, poderão ocorrer tempestades com raios intensos nas regiões do norte do Paraná, centro-oeste de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Instabilidades ao longo da frente fria do ciclone podem trazer temporais entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, na madrugada da sexta-feira | Foto: Divulgação/Meteored A chuva no Sudeste Na tarde da sexta-feira, o sistema estará distante no oceano, mas ainda influenciará o clima do litoral de São Paulo e no Rio de Janeiro. A circulação de ventos úmidos provocará chuvas de intensidade leve a moderada no litoral norte de São Paulo e no sul fluminense. Na tarde da sexta-feira, o sistema estará distante no oceano, mas ainda influenciará o clima do litoral de São Paulo e no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação/Meteored Com a passagem do ciclone, as temperaturas cairão no sul do Brasil, mas sem extremos de frio. No sábado 25, o amanhecer terá temperaturas mais baixas, com mínima de 16°C em Porto Alegre e Curitiba, e 17°C em São Paulo. Ao longo do dia, com nebulosidade e chuvas esparsas, as temperaturas se manterão amenas, com máximas que não devem ultrapassar os 20°C em Porto Alegre e os 23°C em São Paulo e Rio de Janeiro. https://www.youtube.com/watch?v=Wp1e79hnQGs + Leia mais notícias do Brasil em Oeste O post Entenda os efeitos do ciclone extratropical que atinge o Brasil nesta semana apareceu primeiro em Revista Oeste.