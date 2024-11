Tempestades e ventos fortes: o que esperar do clima no Rio Grande do Sul A previsão do tempo para esta semana no Rio Grande do Sul mostra uma combinação de grande instabilidade com retomada de clima ameno... Revista Oeste|Do R7 15/10/2024 - 06h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 06h28 ) twitter

A previsão do tempo para esta semana no Rio Grande do Sul mostra uma combinação de grande instabilidade com retomada de clima ameno no decorrer dos dias. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Região Sul, a semana tem início com tempestades nos trechos a oeste do Rio Grande do Sul e a oeste de Santa Catarina. Leia mais notícias de Brasil na Oeste Na faixa central, vales, região metropolitana e norte, também há possibilidade de temporais ao longo do período. Já para o norte e a serra gaúcha, as chuvas devem variar de moderada a forte intensidade, atingindo essas áreas durante a terça-feira. A instabilidade vai se dar em razão de um cavado, ou seja, baixa pressão atmosférica associada a frentes frias. O quadro de desconforto, contudo, deve se alterar a partir da próxima quinta-feira, 17. Sul pode ter mais chuvas intensas Conforme os instrumentos do Inmet e análise de seus técnicos, o sistema se desloca e a região volta a oferecer condições de clima e temperatura estáveis. A situação, contudo, não elimina os riscos de chuvas intensas. Aliás, um alto grau de precipitação pode se manifestar a partir do dia 19, especialmente no centro-oeste do Paraná. Para a região, estão previstos 60 mm de água acumulada. 🌦️#Previsão: Confira a previsão do tempo para todo o Brasil entre os dias 14 de outubro a 21 de outubro de 2024 no #Informativo Meteorológico Semanal n°29 (14/10). Veja a previsão completa aqui 👉 https://t.co/7CODbAWmBO pic.twitter.com/AyFR9YyeuM INMET (@inmet_) October 14, 2024 Até esta segunda-feira, 14, a Região Sul do Brasil registrou um acumulado de chuva da ordem de 135 mm. Considerando o histórico dos últimos 30 anos, esse volume corresponde a 56% da média normal para o mês de outubro. Entre 9 e 13 de outubro, o sul teve chuva superior a 130 mm, especialmente no norte do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Leia também: “Apagão: instituições e moradores de São Paulo se unem para processar Enel” Os destaques foram para estações meteorológicas de Chapecó (SC), com 153,6 mm; Erechim (RS), com 137,4 mm; e Dois Vizinhos (PR), com 132,8 mm. No centro-sul do Rio Grande do Sul, os registros de chuva foram menores do que 40 mm. O post Semana tem início com alertas de tempestade e ventos no Rio Grande do Sul apareceu primeiro em Revista Oeste.