Tempestades severas à vista: ciclone extratropical se aproxima do Brasil Com a previsão de um ciclone extratropical no Sul do Brasil, o clima no país deve apresentar instabilidade e tempestades nesta semana...

Com a previsão de um ciclone extratropical no Sul do Brasil, o clima no país deve apresentar instabilidade e tempestades nesta semana. A empresa de meteorologia Climatempo divulgou a informação. A umidade elevada na região contribui para a formação do fenômeno, que se iniciará entre quarta-feira 23 e quinta-feira 24 nos Estados do Sul.

