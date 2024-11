Temporais, chuva forte e ar seco; veja o clima no Brasil ao longo desta semana Temporais, chuva forte e ar seco; veja o clima no Brasil ao longo desta semana Revista Oeste|Do R7 11/11/2024 - 10h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 10h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Clima no Brasil

A partir desta segunda-feira, 11, o clima no Brasil se apresenta de diferentes formas em cada região, de acordo com o Climatempo. As previsões do instituto indicam que o tempo varia entre temporais na Bahia, chuva forte na área central do país e ar seco entre os Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Veja trechos da delação premiada de empresário assassinado pelo PCC

Frente fria e chuva marcam a 2ª semana de novembro

Tiroteio na Universidade do Alabama (EUA) deixa um morto e vários feridos