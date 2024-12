Termina prazo para suspensão de vendas de whey adulterado; confira as marcas afetadas Nesta sexta-feira, 6, encerra-se o prazo para que nove plataformas de comércio eletrônico no Brasil cessem a venda de 48 marcas de... Revista Oeste|Do R7 06/12/2024 - 19h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 19h09 ) twitter

Lista inclui marcas famosas | Foto: Reprodução/Redes sociais

Nesta sexta-feira, 6, encerra-se o prazo para que nove plataformas de comércio eletrônico no Brasil cessem a venda de 48 marcas de whey protein, sob suspeita de adulteração. A ordem foi dada pela Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Para saber mais sobre as marcas afetadas e as implicações dessa decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

