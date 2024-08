Tragédia Aérea em Vinhedo: Remoção dos Corpos Concluída No fim da tarde deste sábado, 10, a Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo afirmou que as forças de segurança e resgate...

No fim da tarde deste sábado, 10, a Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo afirmou que as forças de segurança e resgate do governo estadual concluíram a remoção dos corpos das 62 vítimas do acidente com o avião da Voepass. A aeronave caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, na sexta-feira 9.

