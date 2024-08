Tragédia Aérea: IML Identifica 60 Vítimas da Queda do Avião da Voepass A força-tarefa do Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo identificou, nesta quarta-feira, 14, 60 dos 62 mortos no acidente com... Revista Oeste|Do R7 15/08/2024 - 11h46 (Atualizado em 15/08/2024 - 11h46 ) ‌



Destroços do avião que caiu em Vinhedo e matou 62 pessoas que estavam a bordo

A força-tarefa do Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo identificou, nesta quarta-feira, 14, 60 dos 62 mortos no acidente com o avião da Voepass, ocorrido na última sexta-feira, 9, em Vinhedo.

