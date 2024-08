Tragédia em Barueri: Morte do Ex-Satanista Daniel Mastral Choca o Brasil

Revista Oeste |Do R7

O autor Daniel Mastral, de 57 anos, foi encontrado morto em sua residência, no bairro de Aldeia da Serra, em Barueri (SP), neste domingo, 4. Amigos do escritor e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmaram a notícia. A polícia registrou o caso como suicídio.

