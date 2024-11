Tragédia em Fernando de Noronha: turista morre após mergulho O turista de Belo Horizonte que morreu depois de um mergulho profundo em Fernando de Noronha passou por procedimentos de recompressão... Revista Oeste|Do R7 17/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 19h08 ) twitter

O turista de Belo Horizonte que morreu depois de um mergulho profundo em Fernando de Noronha passou por procedimentos de recompressão como tentativa de salvamento. A equipe médica que socorreu a vítima o colocou dentro de uma câmara hiperbárica para acidentes em mergulho. A manobra consiste, principalmente, em fazer com que o paciente respire oxigênio puro a uma pressão duas ou três vezes superior à atmosférica. Imagem de arquivo mostra a câmara hiperbárica para acidentes com mergulho em Fernando de Noronha — Foto: Anema/Divulgação Área de mergulho é ponto tradicional de Noronha Apesar disso, Bruno Jardim de Miranda Zoffoli não resistiu aos sintomas. O empresário, de 43 anos, ficou inconsciente depois de mergulhar a uma profundidade de 62 metros. O acidente aconteceu na terça-feira 15. O mergulho ocorreu na Corveta Ipiranga, um dos principais pontos para esse tipo de atividade em Fernando de Noronha. A Associação Noronhense de Empresas de Mergulho (Anema) foi quem tentou salvar o rapaz por meio de descompressão. Mineiro se acidentou numa área em que turistas mergulham a grandes profundidades para ver barcos que naufragaram, como a Corveta Ipiranga | Foto: Fernando de Noronha/Divulgação Em texto para a imprensa, a Anema informou, primeiramente, que a morte do paciente ocorreu por volta das 22h. Como ele não era cliente de nenhuma das empresas que têm vínculo com a associação, a entidade não soube informar mais detalhes. O turista fez o mergulho com a Sea Paradise, que opera fora da área do Parque Nacional Marinho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ao turista. Paciente teve parada cardiorrespiratória Conforme os atendentes, a vítima chegou ao hospital com baixo nível de consciência depois de mergulho profundo com o uso de cilindro. O relatório diz que houve uma melhora clínica dos sintomas. Contudo, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Socorristas tentaram, sem sucesso, reanimação por cerca de 1 hora e meia. Autoridades levaram o corpo da vítima para Recife, na quarta-feira 16, quando passou por exames no Instituto Médico-Legal com o objetivo de identificar a causa da morte. + Leia mais notícias de Brasil na Oeste O post Turista que morreu em Fernando de Noronha foi colocado em câmara para respirar oxigênio puro apareceu primeiro em Revista Oeste.