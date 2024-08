Tragédia em Vinhedo: 50 corpos já foram recuperados após acidente aéreo A equipe de perícia designada para cuidar do acidente aéreo em Vinhedo (SP) já retirou 50 corpos do local até a tarde deste sábado...

A equipe de perícia designada para cuidar do acidente aéreo em Vinhedo (SP) já retirou 50 corpos do local até a tarde deste sábado, 10, conforme boletim divulgado pelo Governo de São Paulo. Especialistas conseguiram confirmar as identidades de duas vítimas da queda do avião por meio de exame datiloscópico. O Estado decretou luto de três dias.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.