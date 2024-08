Tragédia em Vinhedo: Lista de Passageiros do Voo 2283 é Divulgada A Voepass Linhas Aéreas divulgou a lista de passageiros do avião que caiu em Vinhedo, no interior paulista, na tarde desta sexta-... Revista Oeste|Do R7 09/08/2024 - 18h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h36 ) ‌



Trajeto registrado na plataforma mostra curva brusca e queda no interior de São Paulo | Foto: Reprodução/Twitter/X

A Voepass Linhas Aéreas divulgou a lista de passageiros do avião que caiu em Vinhedo, no interior paulista, na tarde desta sexta-feira, 9. Ao todo, 57 passageiros e 4 tripulantes estavam a bordo no voo 2283. Ninguém sobreviveu. Confira a lista completa:

