Tragédia no Futebol: Morre Jogador Uruguaio Após Desmaio em Campo Juan Manuel Izquierdo Viana, jogador do Nacional, do Uruguai, morreu na noite desta última terça-feira, 27, em decorrência de complicações... Revista Oeste|Do R7 28/08/2024 - 06h30 (Atualizado em 28/08/2024 - 06h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Juan Izquierdo é socorrido em campo

Juan Manuel Izquierdo Viana, jogador do Nacional, do Uruguai, morreu na noite desta última terça-feira, 27, em decorrência de complicações cardíacas. A morte do atleta foi confirmada pela assessoria de comunicação do Hospital Albert Einstein, onde o jogador estava internado desde a última quinta-feira, 22, quando desmaiou em campo no duelo com o São Paulo, no MorumBis, pela Libertadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste



• Morre Izquierdo, jogador que desmaiou em campo contra o São Paulo

• Ciclone extratropical se forma no Sul do Brasil; veja a previsão do tempo

• Queimadas em agosto: SP registra aumento de 338%, enquanto MT, de 236%