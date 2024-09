Tragédia no interior de SP: agricultor não resiste a queimaduras O agricultor Carlos Roberto do Prado, de 44 anos, morreu na sexta-feira 6 no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no Estado de...

O agricultor Carlos Roberto do Prado, de 44 anos, morreu na sexta-feira 6 no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, por ferimentos causados pelas chamas e fumaças dos incêndios que atingiram o interior do Estado. Prado estava internado há 12 dias no hospital. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

