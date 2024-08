Trânsito Paralisado: Incêndios Florestais em São Paulo Causam Caos nas Estradas

Revista Oeste |Do R7

Os incêndios florestais que atingem a região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, desde a última quinta-feira, 22, continuam provocando transtornos. Nesta sexta-feira, 23, as fumaças das queimadas em matas e canaviais da região, intensificadas pela estiagem que atinge o Estado há duas semanas, paralisaram o trânsito na Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322), na altura do km 342, em Sertãozinho.

