Transporte de Vítimas: Ação da FAB em Vinhedo As urnas funerárias das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP) serão transportadas para Cascavel (PR) por um avião da Força Aérea... Revista Oeste|Do R7 13/08/2024 - 20h56 (Atualizado em 13/08/2024 - 20h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As urnas funerárias das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP) serão transportadas para Cascavel (PR) por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O modelo da aeronave é o KC-390 Millennium, que estava no aguardo da liberação na Base Aérea de São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste

Publicidade

Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste



• Avião da FAB vai transportar corpos de vítimas do acidente em Vinhedo

• Mesmo depois de acidente, Latam mantém parceria com Voepass

• Saiba o que é politraumatismo, a causa da morte das vítimas do avião que caiu em Vinhedo (SP)