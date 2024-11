TRT-SP interrompe atendimento presencial devido a tempestades

Revista Oeste |Do R7

O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo - 2ª Região (TRT-SP) suspendeu nesta segunda-feira, 14, o expediente presencial de funcionários e o atendimento ao público. A medida foi necessária por causa dos danos que as fortes chuvas e ventos causaram nas instalações dos três prédios que abrigam o órgão. Foram afetadas as três unidades trabalhistas de 1º grau da capital: Fórum Ruy Barbosa, Fórum da Zona Leste e Fórum da Zona Sul.

