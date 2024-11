Veja quais são as 3 principais hipóteses da execução de delator do PCC Veja quais são as 3 principais hipóteses da execução de delator do PCC Revista Oeste|Do R7 12/11/2024 - 16h11 (Atualizado em 12/11/2024 - 16h11 ) twitter

Homem morto no aeroporto

A investigação sobre o assassinato do empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, de 38 anos, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foca em três hipóteses principais para identificar os mandantes do crime. As linhas de investigação incluem a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), os policiais citados em sua delação premiada e a pessoa que lhe entregou joias no valor de R$ 1 milhão.

