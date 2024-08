Venezuelanos se Mobilizam em Grande Protesto na Avenida Paulista Manifestantes protestaram contra o regime do ditador Nicolás Maduro neste sábado, 3, na Avenida Paulista. O ato aconteceu na frente... Revista Oeste|Do R7 03/08/2024 - 20h26 (Atualizado em 03/08/2024 - 20h26 ) ‌



Manifestação contra Maduro na Avenida Paulista

Manifestantes protestaram contra o regime do ditador Nicolás Maduro neste sábado, 3, na Avenida Paulista. O ato aconteceu na frente do Museu de Artes de São Paulo (MASP) e reuniu diversos venezuelanos com cartazes em prol da liberdade e da democracia.

