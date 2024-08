Vigília na USP: Estudantes Lutam Contra Grades em Moradia Universitária Campus da Universidade de São Paulo (USP) | Foto: Divulgação/USP Moradores do conjunto residencial da Universidade de São Paulo (USP... Revista Oeste|Do R7 23/08/2024 - 15h02 (Atualizado em 23/08/2024 - 15h02 ) ‌



O campus da Universidade de São Paulo, ladeado de áreas verdes. Há uma enorme pedra fincada perto do centro da imagem

Moradores do conjunto residencial da Universidade de São Paulo (USP) fazem vigília no local há nove dias. Eles guardam as entradas dos blocos G e F para impedir a instalação de grades visando ao controle de acesso aos apartamentos. Os manifestantes se revezam em colchonetes dispostos nos saguões dos blocos G e F.

