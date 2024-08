Violência no Rio: Tiroteio Deixa 5 Mortos em Praça Um grupo de criminosos matou cinco pessoas e deixou duas feridas na zona norte do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na Praça Barão de... Revista Oeste|Do R7 19/08/2024 - 15h46 (Atualizado em 19/08/2024 - 15h46 ) ‌



Um grupo de criminosos matou cinco pessoas e deixou duas feridas na zona norte do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na Praça Barão de Drumond, no bairro Vila Isabel, na noite do último domingo, 18. De acordo com a Polícia Militar fluminense, os atiradores deixaram o local depois dos disparos.

