Voo de São Paulo a Miami retorna a Guarulhos depois de turbulência severa

Voo de São Paulo a Miami

Na madrugada deste domingo, 24, um voo da American Airlines que partiu de São Paulo com destino a Miami teve de retornar a Guarulhos, em razão de severas turbulências. O Boeing 777-200, com 221 passageiros e 12 tripulantes, pousou sem incidentes no Aeroporto Internacional de São Paulo.

