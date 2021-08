Roberto Jefferson passa mal e é atendido em UPA de presídio

A- A+

O ex-deputado federal Roberto Jefferson passou por exames e foi medicado após mal-estar Valter Campanato/Agência Brasil - 07.06.2017

O ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, passou mal na tarde desta segunda-feira (30), no presídio de Bangu, onde está preso desde 13 de agosto. Ele foi levado para atendimento médico na UPA do Complexo de Gericinó, em Bangu (RJ).

Segundo a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária), após solicitar atendimento médico alegando um mal-estar gástrico, o ex-deputado foi encaminhado ao Pronto-Socorro Hamilton Agostinho (UPA), no Complexo de Gericinó. "Ele passou por exames e foi medicado. Após avaliação médica, o interno recebeu alta e já retornou para a unidade", afirmou em nota a Seap.

Jefferson teve prisão preventiva decretada no último dia 13 a pedido da Polícia Federal, acatado em decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que investiga milícias digitais.

O referido inquérito é um desdobramento da investigação que apurava organização e financiamento de atos antidemocráticos, aberto no ano passado a partir de um pedido da Procuradoria-Geral da República, mas que já foi arquivado. A Polícia Federal apontou ter identificado sérias ameaças em publicações do parlamentar nas redes sociais.