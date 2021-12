Roma visita região e diz ser crucial retirar famílias de área de risco

A- A+

O ministro da Cidadania, João Roma, visita região castigada pelas chuvas na Bahia Júlio Dutra/ Ministério da Cidadania

O ministro da Cidadania, João Roma, visitou neste domingo (26) a cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, e as áreas que têm sido fortemente afetadas pelas chuvas. O número de mortos pelas chuvas subiu para 18, de acordo com a Defesa Civil. No município, Roma afirmou que é crucial neste momento retirar as famílias das áreas de risco. O ministro disse ainda ter conversado neste domingo com o presidente Jair Bolsonaro, que pediu que as ações do governo federal sejam intensificadas para salvar vidas.

"É crucial que, neste momento, a gente reforce o estado de alerta, retire as famílias que estão nas áreas de risco e trabalhe para preservar vidas. Na sequência, tomaremos todas as medidas para amparar essas pessoas", afirmou o ministro.

Antes de ir a Ilhéus, Roma visitou Nazaré, que teve casas destruídas e onde mais de 50 famílias deixaram suas residências devido ao risco de alagamento. Ele também citou o rompimento de barragens e a situação do vale do Jiquiriçá, que tem sido muito afetado pelas chuvas.

O ministro ressaltou que, em reunião neste sábado (25), foi deliberada a instalação, em Ilhéus, de uma base de operações conjunta entre os governos do estado e federal. “Com isso, melhora a coordenação e a eficácia dessas ações para minimizar o sofrimento da população. O presidente Bolsonaro, com quem já falei agora pela manhã, pediu para reforçar as ações do governo federal, mandando inclusive novas ações para cá, não só equipamentos. Agora mesmo chegou um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal e estamos buscando intensificar essas ações de redobrar os esforços para minimizar o sofrimento da população e preservar vidas”, afirmou.

Roma disse que as chuvas, que passaram pelo extremo sul, atingem agora uma área de abrangência maior. “O rompimento dessas barragens faz com que essas águas cheguem de uma maneira muito veloz, de forma forte, traiçoeira”, disse, ao destacar também o trabalho para liberar estradas que foram bloqueadas pelas chuvas.