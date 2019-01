Rosângela Moro pede que brasileiros parem de reclamar Mulher do ministro da Justiça e da Segurança Pública falou que "chega de mimimi" e que "veremos um grande avanço e estaremos no caminho certo" Rosângela Moro pede que brasileiros parem de reclamar sobre atual governo

Rosângela Moro pediu união para os brasileiros Reprodução/Instagram

A advogada Rosângela Moro, mulher do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu união e uma trégua nas reclamações contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

“O dia em que todos os brasileiros se conscientizarem que somos um só povo com as mesmas preocupações veremos um grande avanço e estaremos no caminho certo. Parem de reclamar e esperem para ver a que veio este novo governo #bolonaromoroguedes (sic). Redução de custos, corte de despesas desnecessárias, zero propina. Chega de MIMIMI. Apenas espere e assista! #BIC e bandejão! #vida real”, publicou no próprio Instagram.

Equívoco

Na semana passada, uma confusão entre declarações do Bolsonaro sobre aumento de impostos, fez com que o próprio presidente determinasse uma 'comunicação impessoal e eficiente' a ministros